Publicado 30/08/2021 12:46 | Atualizado 30/08/2021 12:57

Rio - Depois da comemoração pela vitória de Paolla Oliveira na "Super Dança dos Famosos", na noite deste domingo, Diogo Nogueira postou no Instagram uma foto em que aparece dando um beijo no pescoço da atriz. "Bom dia. Uma semana assim… cheia de amor pra vocês. Parabéns, minha campeã", escreveu o sambista na legenda da foto. "O casal mais bonito", comentou uma seguidora. "Que tiro foi esse?", brincou outra fã. "Lourinha e lourão ainda me matam do coração", disse um internauta.

Na noite de domingo, Paolla Oliveira apareceu sentada no colo do namorado em foto postada no Instagram por Dadá Coelho. Na ocasião, eles estavam comemorando a vitória da atriz no reality show de dança da Globo. "A única instituição que traz alegria para o Brasil: Paolla Oliveira e Diogo Nogueira", brincou a artista. "Sortuda tu que está no meio desses dois! O trisal que eu queria", disparou um seguidor. "Não sei se sinto inveja dela pelo troféu ou por sentar no colo do Diogo", brincou outra pessoa. "Casalzão esse", disse um fã.

Além do troféu de campeã da "Super Dança dos Famosos", Paolla Oliveira levou para casa também um carro zero quilômetro. A atriz disputou a final do reality com Dandara Mariana e Diego Maia, e Rodrigo Simas e Nathália Ramos. Os casais se apresentaram em dois ritmos: samba e valsa.