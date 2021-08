Gil do Vigor - PAULO BELOTE

Publicado 30/08/2021 21:17 | Atualizado 30/08/2021 21:18

Mais uma terça-feira chegando e a mesma pergunta ecoa na cabeça do público: quem está por trás da máscara? Esta semana no "The Masked Singer Brasil", Gil do Vigor é o convidado especial que chega para reforçar o time de jurados composto por Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch e Simone.

No ar no "Mais Você" com o quadro "Tá Lascado", Gil promete muita diversão com seus palpites sobre os mascarados. Tudo isso sob o comando de Ivete Sangalo e Camilla de Lucas nos bastidores.



Nesta semana, o reality começa com uma apresentação especial do Jacaré – eleito o melhor da noite no segundo programa e que já tem sua vaga garantida para a próxima semana. Já os outros participantes continuam na disputa e os dois menos votados pela plateia, em cada combate, se enfrentam em um duelo final para decidirem quem será desmascarado.