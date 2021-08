Paolla Oliveira e Leandro Azevedo são os campeões da ’Super Dança dos Famosos’ - Divulgação / TV Globo

Publicado 30/08/2021 08:49 | Atualizado 30/08/2021 08:57

Rio - A atriz Paolla Oliveira e o dançarino Leandro Azevedo foram os grandes campeões da "Super Dança dos Famosos". A final do programa, que reuniu os melhores de todas as edições do reality, aconteceu na noite deste domingo, na Globo. Disputando com Paolla estavam Dandara Mariana e Diego Maia, e Rodrigo Simas e Nathália Ramos. Os casais se apresentaram em dois ritmos: samba e valsa. Grande vencedora, Paolla levou para casa um carro zero quilômetro, além do troféu.

Após a final, Paolla Oliveira apareceu sentada no colo do namorado, o cantor Diogo Nogueira, em foto postada nas redes sociais por Dadá Coelho. "A única instituição que traz alegria para o Brasil: Paolla Oliveira e Diogo Nogueira", brincou a artista. "Sortuda tu que está no meio desses dois! O trisal que eu queria", disparou um seguidor. "Não sei se sinto inveja dela pelo troféu ou por sentar no colo do Diogo", brincou outra pessoa. "Casalzão esse", disse um fã.