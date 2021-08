Rodolffo - Reprodução

Publicado 30/08/2021 19:22 | Atualizado 30/08/2021 19:23

Rodolffo participou de uma entrevista ao podcast "Universo Sertanejo" e falou sobre sua experiência no "Big Brother Brasil 21". Durante a estadia na casa mais vigiada do Brasil, o cantor estourou a música "Batom de Cereja", com sua dupla com Israel, pelo país. Segundo o sertanejo, ele relembrou que o empresário o aconselhou a não vencer o reality.

"O Rodrigo Byça disse assim: 'Você entra, faz bonito, mas não é para ganhar aquele programa'. Eu respondi: 'Mas como assim? Vou entrar para ganhar", lembrou o artista.



"Depois de tudo isso, hoje eu penso: aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Porque, se eu ganho, dividir o holofote com ser ganhador do 'BBB' e o Israel e Rodolffo me incomodaria. Porque depois que saí de lá encarei a vida real. E minha vida real é fazer o Israel Rodolffo acontecer. Isso para mim, foi o creme do creme", explicou o sertanejo.