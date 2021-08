Regina Navarro Lins será entrevistada por Marcelo Tas - Julia Rugai

Publicado 30/08/2021 20:47

Rio - O programa #Provoca, comandado por Marcelo Tas, na TV Cultura, receberá, nesta terça-feira (31), às 22h, a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, uma das maiores autoridades do Brasil em assuntos como relacionamentos afetivos e sexualidade.

"A paixão é uma coisa assim curiosa, né? Porque, primeiro, perigosíssimo, a paixão te toma e você faz opções radicais. (...) Você projeta no outro o que você gostaria. Por isso que a paixão dura pouco, porque ninguém aguentaria (...) Porque no momento da paixão só existe o outro. Você não enxerga mais nada", afirma Regina. Continuando a falar sobre paixão, ela diz que "as pessoas se apaixonam pela paixão", pela excitação que esse sentimento provoca, muito mais do que por uma pessoa especial. "O importante, que todo mundo busca, é sentir aquele frio na barriga, o coração disparando", finaliza.

No programa, ao falar sobre sexo no casamento, Regina surpreende: "Casamento é onde menos se faz sexo, né, gente? Ninguém fala isso. Eu nunca vi ninguém discutindo isso na televisão". Ao ser questionada por Tas sobre o porquê do fato não ser discutido, ela diz que acredita que é para "manter a fantasia de que o casamento é ótimo".

A escritora também fala sobre repressão sexual e defende que isso existe há 2000 anos, onde o "sexo vem sendo visto como sujo, perigoso, feio" por conta da ideia de "danação eterna" pregada pela igreja desde os primeiros séculos. "Hoje ainda, você sabe, uma criança pequena aprende que sexo é sujo, feio e perigoso porque todo xingamento, toda ofensa está ligada a sexo".