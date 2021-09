Carol Dias e Kaká - Reprodução

Publicado 31/08/2021 15:58

Rio - A modelo Carol Dias abriu a tradicional caixa de perguntas no Instagram para conversas com os fãs e revelou que o ex-jogador Kaká é ciumento.

fotogaleria

Casada com Kaká há quase dois anos, Carol Dias explicou a um seguidor que Kaká não dá motivos para ela sentir ciúmes, porém o ex-craque da Seleção Brasileira se incomoda em alguns momentos.

"Ele nunca me dá motivos, só se eu inventar algum. Normalmente parte do outro lado. Daí ou eu ignoro ou falo pra pessoa nem que seja em tom de brincadeira", revelou Carol Dias.

A modelo também contou que pretende ter mais filhos com Kaká, com quem já tem a pequena Esther, de 1 ano e 10 meses. Na caixinha de perguntas, ela também afirmou ser uma "mulher virtuosa" por dar apoio para Kaká. "Ele também me apoia muito", completou.