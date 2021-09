Jojo Todynho posa em frente a jatinho particular - Reprodução/Instagram

Publicado 31/08/2021 17:20

Rio - É ela! A cantora e apresentadora Jojo Todynho causou nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (31), ao posar na escada de um jatinho particular.

fotogaleria

Jojo, de 24 anos, embarcou no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ), e ostentou o momento para os fãs. A apresentadora do "Jojo Nove e Meia" e campeã de "A Fazenda 12" recebeu elogios e até pedido de carona.

"Milionária, né, amores", escreveu uma fã. "Me leva, Jojo", pediu um fã. Outros seguidores também elogiaram o look de Jojo, que surgiu de blusa branca, calça jeans e sandália.

Confira a publicação: