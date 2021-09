Leandra Leal - Reprodução TV Globo

31/08/2021

Rio - Antenada nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, Leandra Leal usou suas redes sociais, nesta terça-feira (31), para celebrar as conquistas dos atletas brasileiros na competição. A atriz compartilhou cliques de alguns dos representantes do Brasil que conquistaram medalha de ouro nas Paralimpíadas, comemorando marcos históricos alcançados.

"O Brasil tá fazendo história na Paralimpíada! Conquistamos a 100ª medalha de ouro da história com Yeltsin Jacques, batemos recorde mundial no lançamento de disco com ouro da Elizabeth Rodrigues Gomes, Daniel Dias é o atleta com mais ouros na história do Brasil, com 14 idas ao lugar mais alto...", listou a artista. "Que orgulho de cada um de vocês e também de cada um que está conquistando ouro, prata e bronze também!", encerrou.

Nos comentários, os fãs se juntaram na comemoração pelas vitórias brasileiras nos Jogos Paralímpicos de Tóquio: "Temos que enaltecer muito esses atletas incríveis", declarou a também atriz Fernanda Paes Leme. "Respeito e admiração por todos esses atletas!", acrescentou um internauta. "Nas Paralimpíadas, o Brasil é sucesso de ouro e recordes", completou outro.

