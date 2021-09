Whindersson Nunes e Maria Lina - Instagram

Publicado 31/08/2021 19:30 | Atualizado 31/08/2021 19:33

Maria Lina mostrou, nesta terça-feira, pelas redes sociais, um álbum de fotos da gestação de João Miguel, seu filho com Whindersson Nunes, que faleceu após o nascimento, aos 5 meses.

"Chegou o álbum da gravidez do meu pitoco. Só amor! Ao lado do melhor. Te amo mais que a vida, filho", se declarou a influenciadora pelos Stories, do Instagram.



No livro, mostrado pela estudante, aparecem fotos do chá de revelação, foto do anúncio do teste e ensaios fotográficos dos papais.

Whindersson e Maria Lina anunciaram o fim do noivado no início de agosto . Eles estavam noivos desde março deste ano. Em maio, o casal perdeu um filho, João Miguel, que nasceu prematuro. "Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos. Eu e Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão, e acima de tudo, não procurem um culpado. Sabemos que nossa vida é pública, mas, existem coisas que somente as 4 paredes de uma casa sabem", disse Maria Lina na ocasião.

Também pelas redes sociais, Maria Lina Deggan resolveu agradecer o apoio que tem recebido nas redes sociais após a separação do humorista. "Obrigada por tanto carinho que vocês me dão como sempre. Obrigada por me mandarem mensagens bonitas. Recebi até mensagens de pessoas cantando músicas lindas de Deus. Eu não tenho palavras, obrigada", disse a jovem.