Policiais apreendem produtos falsificados nas imediações das estações da Pavuna e de Belford Roxo, nesta sexta-feira - Divulgação/PM

Policiais apreendem produtos falsificados nas imediações das estações da Pavuna e de Belford Roxo, nesta sexta-feiraDivulgação/PM

Publicado 03/09/2021 20:29 | Atualizado 03/09/2021 21:08

Rio - Policiais militares apreenderam, nesta sexta-feira, materiais falsificados e contrabandeados nas proximidades das estações de trem de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e da Pavuna, na Zona Norte do Rio. A ação, que aconteceu em regiões de comércio popular no entorno das plataformas, se deu como parte da força-tarefa montada pelo governo do estado para conter os furtos de cabos e demais equipamentos da malha ferroviária administrada pela SuperVia. Segundo a PM, houve apreensão de fios de cobre e placas de metal nas imediações da estação da Pavuna. A força-tarefa teve início na noite de quarta-feira.



Além da operação, já estão atuando em plataformas do ramal de Japeri os policiais militares contratados para reforçar o patrulhamento durante seus dias de folga. O convênio foi firmado pela PM e a SuperVia por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Segundo a concessionária, a distribuição dos agentes pela região é dinâmica, cobrindo pontos alternados de acordo com a mancha criminal traçada pela SuperVia em parceria com os órgãos de segurança pública.



Segundo a SuperVia, trata-se ainda de um projeto piloto.



"O financiamento está sendo feito com verba da própria concessionária, que entende a questão da segurança pública como prioritária, devido aos impactos que causa à operação dos trens e aos clientes", diz a SuperVia.



A força-tarefa teve início na noite de quarta-feira, com o reforço de 200 PMs no patrulhamento do sistema ferroviário. O policiamento conta, ainda, com o sobrevoo de helicópteros e drones. As aeronaves contam com equipamentos infravermelhos acoplados para identificar a ação de criminosos no período noturno.

A semana registrou atrasos entre composições e interrupções diárias da circulação de trens devido aos furtos de cabos e grampos da malha ferroviária. Os problemas foram verificados no ramal de Japeri, o que registra maior ocorrência dos crimes, segundo a SuperVia.

Diante do aumento de casos neste ano - somente no primeiro semestre o número de ocorrências superou o de todo o ano passado - a força-tarefa foi definida na terça-feira. Participam a PM, a Polícia Civil, a SuperVia e as secretarias estaduais da Casa Civil e de Transportes. Segundo a SuperVia, foram furtados mais de 14 mil metros de cabos nos primeiros seis meses do ano. Houve 364 ocorrências de furtos. No ano passado inteiro, foram 355 ocorrências.