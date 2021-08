Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50, desapareceram em Angra dos Reis - Redes sociais

Rio - O laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML) realizado no corpo de Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, não encontrou sinais de violência contra a corretora, que estava desaparecida há uma semana em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A informação foi confirmada pelo delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis) e responsável pela investigações. "Descartamos a violência, já que o médico legista não tem encontrou vestígio do mesmo. Provavelmente houve um naufrágio e ela ficou muito tempo submersa", disse o delegado ao DIA. O corpo de Cristiane foi encontrado neste domingo (29), na Restinga de Marambaia, no trecho da Zona Oeste do Rio, mas foi resgatado nesta segunda por conta das condições climáticas adversas.



As buscas por Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e pela embarcação em que o casal estava continuam nesta segunda-feira. Segundo a polícia, o barco não tinha um chip de localização, o que dificulta o trabalho de busca.



Neste domingo, um pescador encontrou a janela de uma traineira idêntica a que o casal estava. Cristiane e Leonardo foram vistos pela última vez em Ilha Grande, quando saíram de barco.

