Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, Zona Sul do RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/08/2021 15:02 | Atualizado 30/08/2021 15:10

segue em busca de um dos suspeitos envolvidos na morte do publicitário e músico Sérgio José Coutinho Stamile, de 41 anos, no Parque Garota de Ipanema, em Ipanema, Zona Sul, na madrugada do último dia 10. Rio - A Polícia Civildo publicitário e músico Sérgio José Coutinho Stamile, de 41 anos, no Parque Garota de Ipanema, em Ipanema, Zona Sul, na madrugada do último dia 10. Imagens de câmeras de segurança, as quais O DIA teve acesso , ajudaram a revelar a identificação dos dois envolvidos crime; um um deles foi preso no mesmo dia com os pertences roubados, e o outro segue foragido.

Segundo relato do preso, foi o comparsa, que também vive em situação de rua e costuma dormir no parque, deu o mata-leão e imobilizou o músico. Em seguida, com Sérgio já desacordado, os suspeitos teriam sido flagrados abaixados próximo ao corpo do músico pegando seus pertences.

Os moradores de rua costumavam dormir no local, que tem o funcionamento interrompido entre às 17h e às 6h. Apesar disso, a entrada e saída continua livre graças a grades quebradas no entorno do parque. Foi por uma delas que Sérgio entrou no local, por volta de 1h30. Ele costumava ir ao parque para meditar.

Na ocasião, contudo, o músico teria discutido com os bandidos, porque um deles teria feito uma piada que não o agradou. Sérgio respondeu de maneira ríspida e o crime ocorreu em seguida. As câmeras flagraram os suspeitos entrando no parque e na gruta onde estava a vítima.

Entenda o caso



Sérgio teria sido deixado em casa pela namorada, por volta de 22h30 do dia 9, na Rua Bulhões de Carvalho, em Copacabana. Ele não chegou a entrar no apartamento e teria ido direto para as proximidades do parque, onde costumava meditar com frequência. Ele teria seguido em direção a praia e, cerca de três horas depois, entrado no Garota de Ipanema.

Embora os portões do espaço sejam abertos às 6h e fechados às 17h, diariamente, grades quebradas permitem o livre acesso dos frequentadores em qualquer horário. O corpo foi encontrado no início da manhã por policiais do 23º BPM (Leblon).

O laudo da necropsia indicou a causa da morte do músico como indeterminada. Com o laudo inconclusivo, estão sendo feitos exames complementares no sangue da vítima para definir o que causou ou contribuiu para a morte de Sérgio.