Entre os dias 15 e 29 de agosto, o registro de mortes apresentou elevação de 47% se comparado a média móvel diária das duas datas Reprodução

Publicado 30/08/2021 14:55

Rio - O município do Rio registrou aumento no número de mortes por covid-19 a partir da segunda quinzena do mês de agosto até esta segunda-feira (30). Na última semana, a cidade apresentou queda na média móvel nos casos registrados diariamente após uma escalada de infecções que acompanha a capital desde o início de julho. Os dados são do Painel Rio Covid-19 da prefeitura.

A média móvel de óbitos por data de registro foi de 65 no domingo (29); no dia 15 de agosto foram contabilizadas 44 mortes, quando a tendência ainda era de queda. No dia 19, a média semanal apontava ainda para 37 registros de pessoas que não resistiram à covid-19. Desde então, as ocorrências aumentaram quase sem interrupções.

Para fins de comparação, entre o dia 15 de agosto até o dia 29, a média móvel de óbitos por data sofreu um aumento de 47% na quantidade de ocorrências. A primeira queda na variação de mortes foi registrada a partir da última quinta-feira (26), quando o índice indicava para 70 óbitos em média, e caiu para 65 no sábado (28), ficando estável no domingo (29).

Em relação aos casos confirmados de infecção por data de ocorrência, o número sofreu uma queda sustentada mais considerável na última semana. No dia 22 de agosto, foram registrados 2029 casos, contra 1627 neste domingo, o que representa uma queda de 19% no número de infecções.