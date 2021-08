Euton Almeida dos Santos tinha seis mandados de prisão em aberto em seu nome - Reprodução

Publicado 30/08/2021 15:33 | Atualizado 30/08/2021 16:23

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem conhecido como o "Playboy do Crime", nesta segunda-feira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com as investigações, Euton Almeida dos Santos é o responsável por roubar, ao menos, dez mulheres em Magé e Guapimirim, na Baixada Fluminense.



Euton costumava praticar seus crimes utilizando uma motocicleta e uma arma. A fama de "Playboy" vem da ostentação do criminoso nas redes sociais, onde ele compartilhava vídeos em viagens e andando de moto aquática. O registro trazia a legenda: "Só de patrão".



O criminoso teria fugido da Baixada para a Região dos Lagos por medo de ser preso. Contra ele, segundo os investigadores, já haviam seis mandados de prisão em aberto e as vítimas de Euton o identificaram como autor dos roubos.

Ele foi indiciado pelos crimes e encaminhado ao sistema prisional, onde aguarda para ser condenado pela Justiça.