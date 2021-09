Material apreendido pelos policiais - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 03/09/2021 16:08

Rio - A Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira, 39 tabletes de cocaína encontrados em duas sacolas na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, na Zona Norte do Rio. O material foi apreendido pelos agentes para ser periciado. Não houve nenhuma prisão nesta operação.

Policiais da 26ª DP (Todos os Santos) receberam denúncias sobre o tráfico de drogas que atua no Complexo do Lins, Zona Norte. Ao chegarem no local, encontraram pessoas que estavam agindo de forma suspeita. Elas fugiram para a comunidade assim que a equipe chegou, deixando as sacolas com as drogas para trás.