Publicado 03/09/2021 15:10

Rio - O Governo do Estado lançou, nesta sexta-feira (3), a ampliação da Operação Segurança Presente em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O programa chegará à região de Pendotiba com um aumento de 160 agentes, em dez locais da cidade. Após quatro anos funcionando em parceria com a Prefeitura de Niterói, agora a operação será totalmente custeada pelo Governo do Estado . A nova fase da operação terá ainda a implantação do serviço social, focado nas ações com a população mais vulnerável.

O secretário de Governo, Rodrigo Bacellar, representando o governador Cláudio Castro no evento de lançamento, que aconteceu no 12º BPM (Niterói), parabenizou e o agradeceu pela medida e se solidarizou com a dor de sua família. O sogro de Castro, pai da primeira-dama Analine Costa de Castro e Silva, teve um mal súbito e faleceu na manhã desta sexta-feira.

Dando continuidade ao discurso, Bacellar disse que assumir a gestão da operação em Niterói permitirá ao governo ampliar o programa, qualificar os agentes e alinhar com todas as operações Segurança Presente.

"A primeira mudança será a instalação de três novas bases, que irão melhorar as condições de trabalho dos nossos profissionais. Além disso, os agentes passarão a ser treinados e capacitados por nós, dentro do conceito de polícia de proximidade", explicou o secretário.

A base Pendotiba se soma às duas atuais bases localizadas no Centro e no bairro de Icaraí. Nos fins de semana, os agentes também estarão na Praia de Boa Viagem. O horário de atuação da Operação vai permanecer das 5h até às 2h da madrugada seguinte, diariamente, complementando o trabalho do 12º BPM.

"Graças a muito esforço e comprometimento, estamos conseguindo organizar as contas do estado, antecipamos os salários dos servidores e nos permitimos assumir os gastos integrais com a Operação Segurança Presente em Niterói. Agradeço à prefeitura pela parceria desde a implantação do programa, mas a partir de agora assumiremos os gastos e ampliaremos ainda mais a Operação Segurança Presente para outras regiões da cidade. O Governo do Rio tem um compromisso com a população, e a segurança pública é uma das nossas prioridades", disse o governador Cláudio Castro, em nota.

"A renovação do Segurança Presente em Niterói jamais pode ser intitulada como um fato de politicagem. O projeto Segurança Presente é um projeto do governo passado que perdura até hoje, porque é um grande projeto. Eu acho que todo administrador público, naquilo que funciona e dá certo, tem que continuar e melhorar, e foi isso que o governador fez", disse Bacellar.

O secretário ainda afirmou que, diante de um estado que vive crises e recessões econômicas, não é o momento para ter brigas políticas entre governantes.

"A gente está aqui renovando o Segurança Presente, aumentando a amplitude do programa, melhorando o equipamento, melhorando o efetivo para buscar grandes resultados, mas em especial para deixar claro que por conta de um parecer da Procuradoria Geral do Estado de que a Prefeitura não pode, não tem competência para usar os recursos e pagar o programa", afirmou.

Bacellar, em nome de Cláudio Castro, ainda anunciou que o governo irá lançar o programa Bairro Seguro na cidade de Niterói e irá revitalizar e reformar o estádio Caio Martins, localizado no bairro de Icaraí, na Zona Sul de Niterói. No entanto, o secretário não deu detalhes sobre a data de lançamento e execução dessas medidas.

Inclusão do serviço social

A nova fase da Operação em Niterói terá a implantação do serviço social, que atuará diariamente nas bases. Os atendimentos incluem auxílio para retirada de documentos, encaminhamento para abrigo e centros de recuperação, ajuda para sair das ruas e retornar ao convívio familiar ou simplesmente escutar com empatia o que o outro tem a dizer. Ao todo, o serviço social do Programa Segurança Presente já realizou mais de 200 mil atendimentos desde o início do programa em 2014.

Números de Niterói

Desde a implantação, em dezembro de 2017, os agentes do Niterói Presente conduziram a delegacias 2.655 suspeitos e retiraram das ruas 684 foragidos da Justiça. Além disso, 267 pessoas foram presas em flagrante por furto e 165 por roubo. Outros números de destaque são os 126 veículos roubados recuperados e a apreensão de 56 armas de fogo que poderiam ser usadas para a prática de algum crime.

