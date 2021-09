Seeduc amplia parceria para ensino do idioma francês na rede pública do Rio - Divulgação

Seeduc amplia parceria para ensino do idioma francês na rede pública do RioDivulgação

Publicado 03/09/2021 15:21

Rio - O secretário de estado de Educação, Alexandre Valle, recebeu, nesta sexta-feira, na sede da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc), a embaixadora da França, Brigitte Collet, que está em missão diplomática no Rio. No encontro, foi firmada a renovação e ampliação da parceria de ensino da língua francesa em escolas da rede, dentro do Francescola, programa de apoio ao ensino da língua francesa e de fomento à aprendizagem por meio de projetos interdisciplinares, culturais e pedagógicos.

Segundo a Seeduc, os projetos interdisciplinares envolvem temas sobre meio ambiente, atividades extracurriculares em língua francesa e atividades e dispositivos para os alunos participarem da construção de seus projetos profissionais, entre outros.



O acordo de cooperação teve início em 2014, com a implantação da modalidade de Ensino Intercultural no Ciep 449 (Governador Leonel de Moura Brizola), em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Agora, além dessa unidade, o programa se estenderá ao Ciep 100 (São Francisco de Assis), em Mesquita, na Baixada Fluminense, e dará apoio ao desenvolvimento do ensino do idioma francês que já vem sendo ofertado no Liceu Nilo Peçanha, também em Niterói, e no Liceu de Humanidades de Campos, na Região Norte fluminense.

O acordo estuda, também, a possibilidade de o programa ser estendido para outras unidades escolares.