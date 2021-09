Governador do Rio, Cláudio Castro - Foto: reprodução internet

Publicado 03/09/2021 12:49

Rio - O Governo do Rio, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras, determinou um novo pacotão de obras e cerca de R$62 milhões serão destinados a intervenções na Região Serrana e na Zona Norte da capital fluminense. A decisão foi publicada, nesta sexta-feira (3), no Diário Oficial do estado e a cada 15 dias, novos editais serão anunciados pela pasta. Entre os documentos divulgados pela gestão estadual, estão processos para intervenções de contenção e drenagem na cidade de Teresópolis (R$48,8 milhões), além da construção da nova sede do Comando de Operações Especiais (COE), em Ramos (R$12,7 milhões).

A pasta afirmou que as obras na Região Serrana estão previstas para começar em novembro e beneficiarão uma das cidades mais atingidas na época das fortes chuvas de janeiro de 2011. . O pacote prevê a recuperação das vias internas dos bairros Jardim Féo e Espanhol por meio de obras de contenção das encostas e também da implantação de um robusto sistema de captação e drenagem das águas pluviais. As verbas são provenientes de Termos de Compromisso com o Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Caixa Econômica Federal, e a previsão de duração das obras é de 18 meses.

Já as obras do COE serão realizadas em um terreno de 200 mil metros quadrados, cedido pelo 24º Batalhão de Infantaria Blindada (BIB) à PM em 2014. Num segundo momento, o projeto prevê que o espaço abrigue também as sedes da elite da Polícia Militar, como o Batalhão de Ação com Cães (BAC); o Grupamento Aero Marítimo (GAM); o Estande de Tiros; e a Diretoria de Transportes. A proposta é centralizar as unidades para ter mais eficiência no atendimento à população.

"Temos trabalhado para retomar o desenvolvimento em todo o Estado do Rio com obras em todas as frentes, dando mais qualidade de vida à população enquanto geramos mais emprego e renda. A missão dada pelo governador Cláudio Castro é a de atender os municípios em suas necessidades mais urgentes com a maior eficiência e rapidez possíveis. Por isso, as publicações serão cada vez mais frequentes", declarou o secretário Max Lemos.

Semana de licitações

Esta semana também foram aprovadas outras novas obras. Entre elas, estão as melhorias de acesso e infraestrutura para a entrega de 153 unidades habitacionais no condomínio Granja Disco, em Areal (R$6,5 milhões); a reforma de três praças em Engenheiro Paulo de Frontin – Júlio Nora, Sacra Família e Wagner Medeiros – com investimento de R$ 1,7 milhão e a reforma e revitalização da ciclovia e do calçadão da Praia do Saco, em Mangaratiba (R$3,1 milhões). Todas custeadas pelo próprio Governo do Estado.

Além destas, há também as obras de contenção de encostas e drenagem nos bairros Duas Pedras/Lazareto (R$11 milhões) e Floresta (R$5 milhões), em Nova Friburgo. Neste caso, os recursos são oriundos de Termos de Compromisso com o MDR, por meio da Caixa Econômica Federal.

A previsão é de que as obras sejam iniciadas 10 dias após a homologação das empresas vencedoras.