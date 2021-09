Rio,10/08/2021 -ARPOADOR - Praia,movimentacao na praia do Arpoador. Na foto, pessoas na praia.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Rio - O feriadão da Independência pode dar praia para os cariocas, por conta das altas temperaturas previstas entre o sábado e a próxima terça-feira. De acordo com o sistema Alerta Rio, o sábado (4) será de céu claro a parcialmente nublado e não vai chover. Os termômetros vão registrar máxima de 34ºC e a mínima prevista é de 18ºC. Os ventos na cidade ficam de fracos a moderados.

No domingo, o céu passa a ficar parcialmente nublado a nublado, mas as temperaturas continuam altas, com a máxima podendo chegar também aos 34ºC. Não chove e a mínima prevista é de 16ºC. Os ventos permanecem de fracos a moderados. Na madrugada e na manhã de segunda-feira (6), pode haver chuva fraca isolada e a temperatura cai, com os termômetros podendo registrar máxima de 31ºC e mínima de 17ºC, com ventos fracos a moderados.

Na terça-feira (7), Dia da Independência, os cariocas poderão voltar às praias, já que não há previsão de chuva. Os termômetros podem registrar máxima 32ºC e mínima de 16ºC. A cidade terá ventos moderados e o tempo fica estável.