Darah vendia balas na Zona Norte - Reprodução

Darah vendia balas na Zona NorteReprodução

Publicado 03/09/2021 12:34

Rio - A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (03) que a ambulante Darah Moreira Duarte, de 25 anos, não estava grávida. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que o útero não revela sinal macroscópico de gravidez. Parentes da jovem, que foi espancada até a morte, em Cascadura, na Zona Norte do Rio, entretanto, haviam sido informados sobre a gestação na terça-feira (31), quando foram fazer o reconhecimento do corpo, segundo a prima da vítima, Aline Duarte, de 37 anos. "A gente só soube na terça-feira, no IML, que a Darah estava gestante", disse.

fotogaleria

Darah trabalhava vendendo balas e teria deixado R$ 25 com uma mulher identificada como Gabriele Galdino. Uma sessão de espancamento, filmada e publicada na internet teria começado depois que a vítima cobrou o dinheiro de volta. No vídeo, a ambulante é arrastada com chutes e pontapés na calçada de uma rua. Ela foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Madureira, mas já chegou ao local sem vida.

O corpo da ambulante será enterrado neste sábado às 14h, no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste. A família de Darah arrecadou dinheiro para realizar o sepultamento.