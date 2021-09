Caixa Econômica Federal - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Caixa Econômica FederalMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 03/09/2021 10:46 | Atualizado 03/09/2021 10:49

Rio - Um funcionário da Caixa Econômica Federal foi preso em flagrante, na quinta-feira (2), logo após inserir dados falsos de pessoas no sistema responsável pelo Auxílio Emergencial - benefício pago pelo governo federal. A prisão foi realizada por agentes da Polícia Federal (PF), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem não teve a identidade revelada.

Após a prisão, o funcionário foi encaminhado à delegacia para realizar os procedimentos da polícia judiciária. De acordo com a PF, toda a ação foi acompanhada pelo Setor de Inteligência do banco, que atua em conjunto com a polícia para combater crimes contra a intuição financeira.



O preso responderá pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, e a pena pode chegar até doze anos de reclusão, além de multa.