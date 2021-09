Família descobriu que Darah estava grávida apenas no IML - Reprodução

Publicado 03/09/2021 12:30

Rio - O filho da ambulante Darah Moreira Duarte, de 25 anos, morta ao ser espancada por cobrar R$ 25 a uma conhecida foi avisado sobre a morte da mãe ainda na segunda-feira e desde então, a família diz que o menino, de cinco anos, segue perguntando por ela e se recusa a comer. "Está muito desesperado, perguntando pela mãe sempre, não quer comer direito". A camelô deixa ele e outras duas meninas que moram com o pai.

O corpo da ambulante será enterrado neste sábado às 14h, no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste. A família de Darah arrecadou dinheiro para realizar o sepultamento. Ela trabalhava vendendo balas e teria deixado R$ 25 com uma mulher identificada como Gabriele Galdino. A confusão teria começado depois que a vítima cobrou o dinheiro de volta. O caso aconteceu na última segunda-feira.

A família de Darah foi informada sobre uma suposta gravidez ao fazer o reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal (IML), na terça-feira (31). No entanto, a Polícia Civil divulgou laudo cadavérico nesta sexta-feira e descartou essa possibilidade.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. "A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas", disse, em nota.