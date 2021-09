Divulgação do 35° Boletim Epidemiológico do Rio - Secretaria Municipal de Saúde

Divulgação do 35° Boletim Epidemiológico do Rio Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 03/09/2021 12:29

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu como meta realizar a vacinação de reforço de todos os idosos com 60 anos ou mais até o dia 30 de outubro. O plano é realizar a aplicação da terceira dose por etapas. A primeira representa a imunização dos residentes de instituições de longa permanência e já começou, com mais de 2000 vacinados até esta sexta (3). Os idosos acamados também serão contemplados para, em seguida, a distribuição acontecer através do escalonamento por idade.

O secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, assegurou a aplicação da dose de reforço para todos os idosos e explicou que o planejamento da prefeitura foi feito com base nos números de vacinas destinadas à cidade previstas nos contratos do Ministério da Saúde.

“Essas metas e esse planejamento são baseados nos contratos já assinados do Ministério da Saúde com a Pfizer, com o Instituto Butantan e também com a Fiocruz, então é muito importante que o Ministério distribua o percentual correspondente à população da cidade do Rio de Janeiro para que a gente possa executar esse planejamento”, afirmou.

Os idosos acamados podem solicitar a vacinação com a dose de reforço a partir da próxima segunda-feira (6). Para fazer o pedido, basta apenas entrar na página Coronavírus.rio, preencher um formulário e solicitar diretamente através do site. Em seguida, os funcionários da prefeitura responderão com a previsão para chegada da equipe de saúde na residência da pessoa que fez o contato. O serviço já acontece para adolescentes com deficiência que possuem 12 anos ou mais.



Entenda os prazos e metas para a aplicação da dose de reforço

Até o final deste mês, no dia 30, a prefeitura planeja ter todos os idosos com 80 anos ou mais vacinados com a dose de reforço, o que de acordo com as estimativas representaria 17% do público-alvo de imunização.

No dia 6 de outubro, todos que possuem 75 anos ou mais estarão com a terceira dose no braço, representando 27% da imunização de idosos. A próxima meta é atingir os que possuem 70 anos uma semana depois (13), com 47% do público.

No dia 19 de outubro, quem possuir 65 anos ou mais já estará vacinado com a dose de reforço, representando 71%. A prefeitura quer cumprir o seu objetivo de completar a aplicação da terceira injeção em todos os idosos de 60 anos ou mais até o dia 30.

fotogaleria O secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, afirmou que a prefeitura tem se posicionado na defesa da inclusão dos idosos de 60 anos ou mais na vacinação. A previsão do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde até o momento é que a dose de reforço aconteça apenas para quem possui 70 anos ou mais, apesar da própria secretaria estadual ter admitido que busca pleitear a expansão da faixa-etária junto ao governo federal.

“A gente está insistindo muito com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Estado de Saúde que é fundamental fazer a dose de reforço em todos os idosos com 60 anos ou mais. Os estudos mostram que esses idosos ao longo do tempo ficam com menos proteção e eles têm mais dificuldade de gerar uma resposta imunológica adequada”, disse.