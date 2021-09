Secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, ao lado do subsecretário de Vigilância em Saúde, Marcio Garcia, durante a divulgação do 35° Boletim Epidemiológico do Rio - Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 03/09/2021 10:44 | Atualizado 03/09/2021 11:04

Rio - O município do Rio de Janeiro manterá suspensa a vacinação dos adolescentes até o dia 8 de setembro, quarta-feira da próxima semana, em função da baixa quantidade de doses da vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde para a cidade. Diferente de outras faixas etárias, menores de idade só podem se vacinar com Pfizer e a previsão é que o governo federal distribua um novo lote para este público apenas no início da próxima semana, o que representa um adiamento de uma semana na campanha de imunização do segmento.



O secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, informou que há previsão para que a cidade receba um novo lote com 86 mil doses da vacina Pfizer às 20h desta sexta-feira. O número é suficiente para aplicar a segunda injeção durante a próxima semana inteira. A respeito dos adolescentes não há definição sobre a quantidade que deve ser enviada pelo governo federal. As informações foram compartilhadas durante a divulgação do 35° Boletim Epidemiológico do Rio.



“A gente aguarda uma nova remessa do Ministério da Saúde que pode ser feita ainda esse final de semana. Se isso acontecer, a gente retoma o calendário de adolescentes na segunda (6), ou, pelo que está desenhado e previsto, chegaria na segunda-feira (6) ou terça (7) para que a gente pudesse retomar o calendário na quarta-feira (8), mas não sabemos o número ainda [de quantas vacinas] que vamos receber”, afirmou.