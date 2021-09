Rio de Janeiro

Moradores da Tijuca fazem manifestação contra construção em área de mata

De acordo com as equipes do Comando de Polícia Ambiental, que acompanhavam o protesto, o grupo de manifestantes realizavam o ato de forma pacífica. O vigilante do edifício em construção foi conduzido à 19° DP (Tijuca) como testemunha, e a perícia foi enviada ao local

Publicado 03/09/2021 13:23 | Atualizado há 42 minutos