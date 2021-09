Darah foi espancada e não resistiu aos ferimentos - Reprdução

Publicado 02/09/2021 10:50 | Atualizado 02/09/2021 14:24

Rio - Uma mulher foi espancada até a morte em Cascadura, na Zona Norte do Rio, na manhã da última segunda-feira (30) por conta de R$ 25. Darah Moreira Duarte, de 25 anos, que estava grávida, vendia balas no bairro e teria deixado dinheiro com a agressora. A confusão começou depois que a vítima cobrou os R$ 25 de volta. Em um vídeo que mostra a sessão de espancamento, a ambulante é arrastada pelo chão com socos e pontapés enquanto outras pessoas incentivam.

A dona de casa Aline Duarte, de 37 anos, prima da vítima, conta que todos que estavam presentes no momento da agressão conheciam Darah. "Tudo começou porque a Darah era camelô e deixou dinheiro guardado com essa menina, mas ela foi embora e levou o dinheiro. Quando a Darah foi cobrar, a menina não achou justo, esperou minha prima sair da padaria, como mostra o vídeo, e começou a espancá-la. Todo mundo que aparece incentivando conhecia a Darah e a menina. Ninguém fez nada para separar", disse.

Darah foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Madureira, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ela não resistiu e já chegou sem vida à unidade. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e, no local, a família descobriu que a mulher estava grávida. "A gente só soube na terça-feira, no IML, que a Darah estava gestante. Darah morreu por espancamento", conta.

Segundo Aline, a mulher que espancou Darah já foi intimada e prestou depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). "Demos parte da mulher e os policiais foram lá (no local), fizeram a apreensão das imagens das câmeras e deixaram a intimação para ela", explica a prima da vítima.

"Enquanto a gente estava no IML, a mulher estava lá prestando depoimento, falou que não bateu na Darah, que a minha prima que foi agredi-la e disse que a Darah se desequilibrou e bateu com a cabeça na grade. O vídeo está aí para todo mundo ver, ela que foi pra cima da Darah", desabafou Aline.

A família agora tenta conseguir dinheiro através de doações para realizar o sepultamento.