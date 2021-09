Contra ele havia dois mandados de prisão por tráfico de drogas e uso de documento falso - Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 02/09/2021 15:25

Rio - O gerente do tráfico de drogas do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, foi preso nesta quinta-feira (2), quando dormia, em um condomínio de casas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (SIA/CPP), chegaram a William Ramos de Lima, conhecido como "Baiano", por meio de dados de inteligência e informações do Disque Denúncia.



"Baiano" é investigado em dois inquéritos da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) sobre tráfico de drogas e roubo de veículo nos bairros do Méier e Lins. William é acusado de pertencer à quadrilha que comanda o tráfico de drogas no Complexo Lins. O criminoso vinha sendo monitorado pela SI/CPP e contra ele havia dois mandados de prisão por tráfico de drogas e uso de documento falso, expedido pela 16º Vara Criminal da Capital.



A ocorrência foi encaminhada para a 16º DP (Barra da Tijuca), onde foi cumprido o mandado e tomadas as medidas cabíveis. William será encaminhado para unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça. "Baiano" não resistiu à prisão e não houve confronto. Com essa prisão a SIA/CPP contabiliza 92 criminosos monitorados e presos, além de 31 armas apreendidas no ano de 2021.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.