Publicado 02/09/2021 15:31

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) aplicou 285 multas durante as suas operações em agosto. Desse total, 178 foram registradas em ônibus, 40 em vans intermunicipais e 67 em veículos particulares flagrados realizando transporte remunerado sem autorização.



As cidades que mais registraram autuações foram Rio de Janeiro, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói, Duque de Caxias, Casimiro de Abreu, Itaperuna e Itaguaí. De acordo com o Detro-RJ, as ações tiveram o objetivo de verificar a qualidade dos serviços prestados pelos ônibus e vans intermunicipais, além de coibir o transporte de passageiros sem autorização do poder concedente.

As principais irregularidades flagradas nos terminais rodoviários foram ausência de documento de porte obrigatório; não cumprimento do quadro de horário; mau estado de conservação; descumprimento das normas sanitárias e questões relacionadas à acessibilidade.

Na última quarta-feira (1), uma força-tarefa realizada contra as vans irregulares, que seriam supostamente controladas pela milícia em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, apreenderam nove vans irregulares, além da aplicação de 77 autuações de trânsito . Foram montadas três barreiras no bairro, onde agentes da Secretaria de Polícia Civil (Sepol), Secretária de Polícia Militar (SEPM), Secretaria de Ordem Pública (Seop), Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais e do Departamento (Draco) de Transportes Rodoviários (Detro) fiscalizavam os veículos abordados.





Durante as abordagens, seis pessoas foram conduzidas para a sede da Draco, suspeitas de passarem informações sobre a movimentação dos agentes na localidade. A população pode denunciar irregularidades pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp Fale Detro (21) 98596-8545. Além das ações de inteligência, as informações ajudam a nortear as fiscalizações.