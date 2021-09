Motoristas de transporte alternativo estão autorizadas a circular na área central, com dois pontos fixos para embarque e desembarque. - Ascom

Publicado 01/09/2021 15:00

Rio - Uma força-tarefa foi realizada nesta quarta-feira contra as vans irregulares que seriam supostamente controladas pela milícia em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Foram montadas três barreiras no bairro, onde agentes da Secretaria de Polícia Civil (Sepol), Secretária de Polícia Militar (SEPM), Secretaria de Ordem Pública (Seop), Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais e do Departamento (Draco) de Transportes Rodoviários (Detro) fiscalizavam os veículos abordados.

As barreiras ficaram localizadas na Avenida Cesário de Melo, na Rua Campo Grande com Rua Lucília e na Estrada da Caroba. Foram apreendidas 9 vans irregulares, além da aplicação de 77 autuações de trânsito. Durante as abordagens, seis pessoas foram conduzidas para a sede da Draco, suspeitas de passarem informações sobre a movimentação dos agentes na localidade.



De acordo com a Sepol, o trabalho em conjunto dos órgãos é só um primeiro passo de outras ações que ocorrerão no futuro.