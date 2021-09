Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte do investidor de criptomoedas - Divulgação

Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte do investidor de criptomoedasDivulgação

Publicado 02/09/2021 15:59

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira, um cartaz pedindo informações que levem à prisão de Fábio Natan Nascimento, de 32 anos. Ele é um dos envolvidos na morte do investidor de criptomoedas e influenciador digital Wesley Pessano Santarém, de 19 anos, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Apontado como o principal articulador da quadrilha, ele é considerado foragido da Justiça.



De acordo com a distrital, Bruno Lujardo levou o executor do crime, Roberto Silva Campanha, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para a Região dos Lagos no dia do assassinato. Ele teria utilizado um veículo de Bruno para cometer o homicídio. O carro foi encontrado na casa de Bruno pelos agentes que participaram da operação.



Investigações apontam que Fábio Natan também participou de toda a empreitada criminosa. Ele estaria em outro automóvel seguindo o veículo da vítima, que seguia para uma barbearia, e teria ligação com Edson Marinho, morador de Rio das Ostras, preso na primeira fase da operação.



A Polícia Civil montou uma força-tarefa para investigar a morte do investidor, além de outros crimes que podem estar ligados ao mercado de criptomoedas em Cabo Frio, também na Região dos Lagos. Contra Fábio Natan constam três mandado de prisão, sendo dois pelo crime de homicídio e um terceiro com número do mandado restrito ao CNJ.



Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de Fábio Natan Nascimento, nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).