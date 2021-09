Tiago Galdino chega à Cidade da Polícia, no Jacaré. Ele é um dos suspeitos de participação - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Tiago Galdino chega à Cidade da Polícia, no Jacaré. Ele é um dos suspeitos de participaçãoMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 02/09/2021 09:19 | Atualizado 02/09/2021 13:36

Rio - Agentes da Polícia Civil cumprem nesta quinta-feira (2) quatro mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento na morte do investidor de criptomoedas Wesley Pessano, de 19 anos, assassinado a tiros no dia 4 de agosto, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Valder Janilson Chaves, Thiago Julio Galdino e Bruno Luzardo foram presos na Baixada Fluminense. Fabiano Natan, o FB, está foragido.

"Essa operação é um desdobramento da investigação iniciada em São Pedro da Aldeia. Nessa segunda fase, investigando telefones, com quebra de sigilos, chegamos a quatro elementos que eventualmente tinham participação. Não propriamente na execução do trader, mas no transporte dos elementos, levando de Caxias até São Pedro da Aldeia, a Rio das Ostras. Os mesmos carros estavam sempre em movimentação nessas vias", afirmou Milton Cerqueira, delegado da 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

Policiais também apreenderam celulares e documentos que podem comprovar a participação direta dos presos no crime. A polícia ainda tenta descobrir quem foi o mandante. Desde a morte de Pessano, uma força-tarefa foi criada para chegar até os responsáveis, e a principal linha de apuração é que tenha sido um assassinato envolvendo a disputa pelo mercado de criptomoedas, as moedas digitais, na Região dos Lagos. Em outro inquérito, este da Polícia Federal, o empresário Glaidson Acácio dos Santos foi preso por comandar um esquema de pirâmide que movimentava bilhões de reais a partir das criptomoedas em Cabo Frio, outro balneário na Região dos Lagos.

Investidor dirigia Porsche quando foi assassinado

Uma das linhas de investigação do assassinato é a guerra de mercado de investimento. Os agentes procuram informações sobre quem mandou matar o rapaz. Os investigadores acreditam que a morte do investidor possa estar por trás de pelo menos três tentativas de assassinato em Cabo Frio, entre março e julho. Uma disputa de empresas por clientes de criptomoedas motivaria os crimes.

Segundo a Polícia Civil, outra hipótese levantada é de queima de arquivo. O grupo de investigação — composto pela delegacia de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Armação de Búzios e Iguaba Grande — vai analisar os inquéritos que envolvam transações em criptomoedas na Região dos Lagos.