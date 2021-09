agentes ocupam uma faixa da saída do Túnel Zuzu Angel - Reprodução/Twitter

agentes ocupam uma faixa da saída do Túnel Zuzu AngelReprodução/Twitter

Publicado 02/09/2021 19:22 | Atualizado 02/09/2021 21:29

Rio - Um incêndio atingiu dois andares de um prédio na Travessa Zacarias Fernandes Pereira, na Rocinha, Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da gávea foi acionado no final da tarde e combateu o fogo no local. Por causa das chamas, o sentido Leblon da Autoestrada Lagoa-Barra precisou ser interditado por cerca de duas horas. Não houve o registro de feridos.

Por conta do incidente, o Centro de Operações Rio (COR) informou que agentes chegaram a ocupar uma faixa da saída do Túnel Zuzu Angel, no sentido São Conrado. Por volta das 20h15, a Autoestrada Lagoa-Barra foi totalmente liberada para o trânsito. Para desafogar o trânsito intenso na região, a Avenida Niemeyer opera de forma reversível no sentido São Conrado. Confira: