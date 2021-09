Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50, desapareceram em Angra dos Reis - Redes sociais

Publicado 02/09/2021 19:05

Rio - O Corpo de Bombeiros encerrou o décimo dia seguido de buscas por Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e pela embarcação em que ele estava com Cristiane Nogueira de Silva, de 48 anos, no início da noite desta quinta-feira. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Vilson de Almeida, titular da 166ª DP (Angra dos Reis), as equipes retornam aos trabalhos na sexta-feira (3), na Restinga da Marambaia, local próximo onde foi encontrado o corpo da corretora no domingo (29).