Casal estava desaparecido desde domingo (22) após sair de barco para ver o pôr do sol em Angra dos Reis - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/09/2021 13:15 | Atualizado 01/09/2021 13:20

Polícia Civil mostram os últimos momentos de Cristiane Nogueira da Silva, 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, 50 anos, antes de desaparecerem no mar de Angra dos Reis, no último dia 22. Rio - Imagens obtidas pelamostram os últimos momentos dea, 48 anos, e, 50 anos, antes de desaparecerem no mar de Angra dos Reis, no último dia 22. O corpo da consultora de imóveis foi encontrado no último domingo na Restinga de Marambaia, mas o ex-marido ainda está desaparecido.

Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram últimos momentos de casal desaparecido em Angra. Cristiane Silva, 48 anos, e Leonardo Andrade, 50, estavam separados e tentavam reconciliação. O corpo dela foi achado na Restinga de Marambaia, mas o ex ainda está desaparecido. #ODia pic.twitter.com/EOJJcpe22T — Jornal O Dia (@jornalodia) September 1, 2021

As investigações do desparecimento são da 166ª (Angra dos Reis). O delegado Vilson Almeida não descarta nenhuma linha de investigação, mas a principal suspeita da polícia é de que a embarcação tenha afundado no mar.

Nos vídeos obtidos pela Polícia Civil, em que O DIA teve acesso, é possível ver que o casal estava tendo um fim de semana tranquilo na casa alugada por eles. Cristiane e Leonardo estavam separados e viajaram para tentar uma reconciliação.

Os dois saíram para apreciar o pôr dos sol perto da Ilha Grande e não foram mais vistos. A polícia foi alertada e iniciou o trabalho de buscas. Depois de seis dias, mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram uma janela parecida com a usada pela embarcação. O corpo de Cristiane foi encontrado em uma área militar em Marambaia. Familiares a reconheceram por meio de fotos.

Exames realizados no Instituto Médico Legal (IML) descartaram que a morte da corretora tenha ocorrido com emprego de violência. Cristiane morreu por afogamento. Ela será enterrada nesta quinta-feira com cerimônia restrita apenas para familiares.

As buscas por Leonardo prosseguem.

Novas informações

O delegado Vilson Almeida incluiu uma nova informação ao caso . Segundo ele, houve um pedido de socorro na noite do dia 23, cerca de 24 horas após o desaparecimento do casal. "Houve a informação de que na segunda-feira (23), por volta das 19h, houve um pedido de socorro na área da Marambaia. A polícia confirmou a informação com a pessoa que viu o sinalizador", assinalou.