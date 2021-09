Renovação da frota de viaturas da Guarda Municipal - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 01/09/2021 13:14 | Atualizado 01/09/2021 14:57

fotogaleria Rio - A Guarda Municipal (GM) do Rio recebeu, nesta quarta-feira, uma nova frota de veículos para fazer o patrulhamento pela cidade. Os 211 veículos terão nova identidade visual, mas mantiveram a cor predominante azul, como está previsto no estatuto da GM. Outra novidade é a utilização de uma faixa quadriculada ao redor dos carros, usada como um ícone de policiamento em todo o mundo. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou da entrega e disse que aos poucos estão recuperando as condições fiscais do município e o objetivo é que os agentes possam servir a população com dignidade.

"Pra gente é um prazer tá recuperando toda a infraestrutura da Guarda Municipal, porque ela cumpre um papel fundamental para a cidade. A gente tem uma guarda muito presente, que passou os últimos anos sendo aos poucos degradada, sua infraestrutura, suas condições de trabalho. Aos poucos, vamos recuperando as condições fiscais do município, melhorando o carro, uniformes, voltando a dar dignidade para que os guardas possam trabalhar e servir a população", afirmou Paes.

A frota utilizada atualmente é de 2018, quando houve a primeira mudança da identidade visual para a cor azul. E, agora, a adoção das faixas quadriculadas teve por objetivo facilitar a identificação das viaturas tanto do público nacional quanto internacional, já que o Rio de Janeiro recebe diariamente visitantes do mundo inteiro.



"Essa modernização traz melhores condições de trabalho para os guardas, que é o compromisso da nossa gestão. Além dos cursos de capacitação que a gente tem promovido, a nova frota representa uma melhoria no serviço de excelência que os guardas prestam para a sociedade, em que há uma preocupação constante com a segurança do carioca, do turista, enfim, de quem frequenta a cidade", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



O contrato de renovação da frota permite à Guarda Municipal contar sempre com carros em bom estado de conservação, para otimizar as ações de patrulhamento motorizado. O compromisso prevê ainda a manutenção preventiva e o conserto dos veículos. No total, somadas as viaturas próprias, a frota da GM-Rio é de 354 veículos.



"A nova frota aumenta o poder de patrulhamento da GM porque gente consegue ter um efetivo maior trabalhando nas ruas. As nossas viaturas rodam 24h por dia e quando você renova a frota tem uma quebra menor de equipamentos. A empresa contratada vai ficar responsável pela manutenção dos carros, troca de pneus e de peças, além do conserto em caso de colisão", explicou o inspetor José Ricardo Soares.