Barbeiro é executado enquanto trabalhava em Duque de Caxias - Reprodução da Internet

Publicado 01/09/2021 14:54 | Atualizado 01/09/2021 15:01

Rio - Um barbeiro, conhecido como Kevin, teria sido executado em plena luz do dia no bairro Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com registro de câmeras de segurança do Posto de Gasolina, na localidade Vila Urussaí, dois criminosos chegaram em uma moto e um deles foi até a barbearia, sacou a arma e disparou diversas vezes contra a vítima. A movimentação levou menos de um minuto.

Pelas imagens, é possível ver que o criminoso sacou a arma e começou a disparar antes mesmo de entrar no local, o que pode descartar a hipótese de assalto. Pessoas que estavam em uma lanchonete ao lado da barbearia se assustaram com os disparos e correram para dentro.

Segundo o registro do circuito interno, o caso teria acontecido por volta das 13h e levou cerca de dois minutos. O local fica na Av. Presidente Rosevelt, via movimentada do bairro, com vários comércios.

Após a execução do barbeiro, o criminoso, ainda de capacete, sai do local caminhando enquanto o garupa o aguarda com a moto aparentemente ligada.