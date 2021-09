Rio de Janeiro

Rio ultrapassa a marca de 1 milhão de casos de covid-19; dados apontam avanço da variante Delta

De acordo com a análise da última coleta feita pela Sescretaria Estadual de Saúde, a linhagem indiana já está presente em 89,18% das amostras no estado. No município do Rio de Janeiro, chegou a 96% de predominância da variante nas amostras

