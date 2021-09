A variante Delta se tornou predominante nas amostras coletados do Estado do Rio. - Reprodução

A variante Delta se tornou predominante nas amostras coletados do Estado do Rio.Reprodução

Publicado 01/09/2021 13:07 | Atualizado 01/09/2021 14:10

Rio - A última atualização do painel de monitoramento de covid-19 mostra que o estado do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 1 milhão de casos da doença e chegou a 1.128,116. De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 96% das amostras sequenciadas na capital são da variante Delta, que é apontada como a mais transmissível.

De acordo com a SES, a variante indiana continua se espalhando pelo estado e já está presente em 89,18% das amostras coletadas pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS). Foram sequenciadas 370 amostras coletadas entre os dias 04/08/2021 e 16/08/2021. Os dados mostraram ainda que apenas 10,82% das amostras eram da variante Gamma, que surgiu em Manus (AM) no ano passado e é tida como mais agressiva que a cepa original, apesar de não ser tão transmissível.

Na coleta anterior, foram sequenciadas 334 amostras, onde 61,08% eram da variante Delta e 20,66% da variante Gamma. Dessa forma, as análises da SES mostram que a linhagem Gamma foi a mais frequente de fevereiro até junho deste ano. A partir da detecção da variante Delta no Rio, a nova linhagem aumentou a sua frequência, se tornando a variante dominante no mês de agosto no estado.



A análise mostrou que a Delta foi identificada em 83 municípios das nove regiões do estado. No município do Rio de Janeiro, 96% das amostras sequenciadas eram da variante indiana. A cidade é o epicentro da nova linhagem do vírus.



Segundo a SES, desde janeiro 4.405 amostras foram avaliadas. A secretaria ressaltou ainda que vem monitorando o cenário epidemiológico no estado e colocou em prática o Plano de Contingência da Covid-19. Independentemente da cepa do vírus ou linhagem, as medidas de prevenção, métodos de diagnóstico e tratamento da Covid-19 seguem os mesmos, como uso de máscaras e álcool em gel, lavagem das mãos e distanciamento social.

O órgão de saúde destacou que a quarentena de 14 dias é fundamental para qualquer pessoa com sintomas ou diagnóstico da doença, de qualquer que seja a variante. Além disso, reafirmou a importância de que os municípios continuem avançando no processo de vacinação contra a covid-19.



O Estado do Rio registrou 2.599 novos casos e 209 óbitos, além da taxa de ocupação de 71,3% nas UTIs dos leitos estaduais, segundo o último boletim divulgado.

*Estagiária sob supervisão de Beatriz Perez