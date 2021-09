Veículo foi carregado no estado do Paraná e seria distribuído em estabelecimentos do Rio - Divulgação/PRF

Publicado 01/09/2021 13:45

Rio - Uma carga de aproximadamente 17 mil litros de cerveja foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (31), no quilômetro 473 da BR-101, na localidade de Jacuecanga, em Angra dos Reis, na Região dos Lagos do Rio. O caminhão transportava o material avaliado em R$150 mil, sem nota fiscal.

A abordagem do caminhão aconteceu próxima a um posto da PRF e, durante a fiscalização dos agentes, foi constatado que a carga não tinha nota fiscal. O veículo foi carregado no estado do Paraná, e seria entregue em mercados e bares de Angra dos Reis e da cidade do Rio de Janeiro. O material foi apreendido e encaminhado para a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio.