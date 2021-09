Prefeito Eduardo Paes participou da renovação da frota de viaturas da Guarda Municipal - Marcos Porto / Agência O Dia

Rio - O prefeito Eduardo Paes (DEM) afirmou, na manhã desta quarta-feira, que os casos de infecções pela variante Delta estabilizaram e que os números de internações diminuíram no município do Rio de Janeiro. Paes ainda disse que está aguardando a chegada de uma nova remessa de imunizantes contra a covid-19 para que o calendário de vacinação seja retomado nesta quinta-feira.



"Acho que estamos avançando bem. A gente vive a boa notícia de que os casos de Delta deram uma estabilizada boa nos últimos dias. Temos tido menos caso, mas é óbvio que vamos ter um ciclo agora, que é o que a gente sempre diz, o óbito é algo que acontece depois de um tempo. Então, a gente já está tendo menos casos e internações. Esperamos que isso vá nos permitir, junto com o Passaporte da Vacinação, voltar aos poucos a abrir a cidade, a permitir que as coisas funcionem, desde que você tenha essas regras básicas. Eu não consigo entender quem reclama do 'Passaporte da Vacinação' em alguns lugares para que você possa permitir que a cidade volte a funcionar na normalidade", disse Paes, que esteve presente na renovação da frota de viaturas da Guarda Municipal.

A cidade do Rio suspendeu o calendário de vacinação contra a covid-19 para adolescentes nesta quarta-feira . A Secretaria esperava imunizar jovens com 16 anos ou mais, mas, por conta da falta de entrega de novas doses por parte do Ministério da Saúde, a vacina será oferecida somente para pessoas com 40 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais.

"Confirmando a chegada hoje, a principio, amanhã vai ser um dia normal. Amanhã são meninas de 15 anos de idade e enfim vou vacinar minha filha cedinho. Se Deus quiser, completo o ciclo da minha casa, pelo menos com a primeira dose", afirmou o prefeito.

Terceira dose em idosos





Para receber a dose de reforço, os idosos devem ter o esquema vacinal completo, tendo recebido a segunda dose há, pelo menos, três meses. Independentemente da vacina tomada nas duas primeiras doses, serão usadas as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, dependendo da disponibilidade. A imunização desse grupo vai até o dia 10 de setembro. Idosos residentes de instituições de longa permanência públicas e privadas começam a receber nesta quarta-feira a aplicação da dose de reforço da vacina contra covid-19 no município do Rio . Os moradores do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, serão os primeiros contemplados com a 3ª dose a partir das 13h de hoje.Para receber a dose de reforço, os idosos devem ter o esquema vacinal completo, tendo recebido a segunda dose há, pelo menos, três meses. Independentemente da vacina tomada nas duas primeiras doses, serão usadas as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, dependendo da disponibilidade. A imunização desse grupo vai até o dia 10 de setembro.

De acordo com o calendário divulgado pela Prefeitura do Rio, a partir do dia 13 deste mês idosos em geral com 95 anos ou mais começarão a receber a dose de reforço. O cronograma deve seguir até o fim de outubro até chegar a população com 60 anos.

Passaporte de Vacinação

Nesta terça, a Prefeitura do Rio adiou o início da exigência do "passaporte de vacina" para o dia 15 de setembro . A decisão acontece em meio à instabilidade na plataforma Conecte SUS. Durante o período do dia 1 até 14 do mesmo mês, o município vai realizar uma série de ações educativas sobre a cobrança desse comprovante. A decisão ainda permite que instituições ou empresas que queiram iniciar a exigência desse comprovante tenham a liberdade para atuar de forma independente até o novo prazo estipulado.

A exigência do "passaporte de vacina" foi anunciada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, na última sexta-feira durante a divulgação do 34° Boletim Epidemiológico da cidade. O decreto prevê que estabelecimentos de uso coletivo passem a exigir um comprovante de vacinação para permitir a entrada de cariocas nos espaços internos.