Publicado 02/09/2021 16:53 | Atualizado 02/09/2021 20:30

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou, nesta quinta-feira, que a vacinação contra a covid-19 será mantida na segunda-feira, ponto facultativo no Rio. Os Centro Municipais de Saúde e as Clínicas da Família vão funcionar das 8h às 17h para ações exclusivamente ligadas a campanha de vacinação contra a covid-19. Questionada se haverá repescagem neste sábado, 4, a SMS não respondeu.

No momento, o Rio aguarda a entrega de novas remessas de imunizantes do Ministério da Saúde. Nesta quinta-feira, a pasta informou que não haverá vacinação contra a covid-19 da população carioca no feriado de 7 de setembro por falta dos imunizantes . Sem doses, a campanha que previa a imunização dos adolescentes de 14 anos na segunda (6) foi interrompida.

A imunização segue para pessoas de 40 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais. A SMS aplica também a segunda dose, mas somente com as vacinas AstraZeneca e Pfizer.

Procurado por O DIA, o Ministério da Saúde não retornou até o fechamento desta reportagem.