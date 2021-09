Não haverá vacinação contra a covid-19 no feriado de 7 de setembro no município do Rio - Divulgação/PMQ

Publicado 02/09/2021 13:00 | Atualizado 02/09/2021 16:28

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou que não haverá vacinação contra a covid-19 da população carioca no feriado de 7 de setembro. Sem doses, a campanha previa a imunização dos adolescentes de 14 anos na segunda (6), mas a previsão ainda está indefinida. O problema acontece devido a falta de confirmação por parte do Ministério da Saúde sobre o envio de novas remessas para a cidade. Por hora, a campanha segue suspensa tanto para jovens que buscam a sua primeira dose quanto para quem precisa receber a segunda dose da CoronaVac hoje (2).



Segundo a última nota divulgada na página da SMS, pelo menos 10 milhões de doses da CoronaVac ainda estariam disponíveis nos estoques do Ministério da Saúde e poderiam ser entregues, mas até o momento ainda não há previsão de uma nova distribuição. Além da capital, o Estado do Rio também não recebeu nenhuma resposta sobre o envio de novos lotes.



A prefeitura do Rio tem a expectativa de retomar a vacinação por idade na próxima semana, mas a ação será retomada apenas se houver a entrega de novas doses. A oferta da segunda dose para cariocas que receberam a AstraZeneca e Pfizer segue acontecendo normalmente.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que os Centros Municipais e Clínicas da Família funcionarão das 8h às 17h na segunda-feira, 6 de setembro. Nesses locais, as ações serão exclusivas para a campanha de vacinação contra a covid-19.



Procurado pelo DIA, o Ministério da Saúde não retornou até o momento de finalização da reportagem.