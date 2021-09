Ônibus 464 - Reprodução

Publicado 02/09/2021 18:32

Rio - O cotidiano de insegurança do carioca em seus deslocamentos urbanos tem sido um problema crônico, agravado, muitas vezes, pela carência de dados estatísticos e pela falta de registros dos casos de violência. Com a intenção de auxiliar as instituições de segurança pública no combate à criminalidade, o Rio Ônibus integrará a plataforma eletrônica SAFE (Sistema de Acompanhamento de Frota em Emergência), desenvolvida pela Fetranspor e testada em outras regiões do estado.



O aplicativo permite o armazenamento de dados referentes a assaltos, incêndios e vandalismo. A cada ocorrência, a empresa de ônibus vitimada reportará ao programa as informações, que serão compartilhadas com as autoridades de segurança. A partir do georreferenciamento dos pontos mais críticos, as forças policiais terão maior subsídio para investigações e patrulhamento.



"Para que haja maior potencial nos pedidos de policiamento é fundamental que as manchas criminais da cidade sejam fidedignas à realidade. Muitas vezes as vítimas de assaltos não registram as ocorrências, criando uma falsa imagem de tranquilidade em diversas regiões. Por isso estamos aderindo ao SAFE. A meta é atrair maior atenção por parte do Estado para a proteção de passageiros e rodoviários, diminuindo ações de bandidos", explicou Paulo Valente, porta-voz do Rio Ônibus.