Menor é apontado como gerente do tráfico e autor de assaltos a estebalecimentosReprodução

Publicado 02/09/2021 17:07

Rio - A Polícia Civil prendeu duas pessoas e apreendeu um menor, nesta quinta-feira (2), por tráfico de drogas, em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense. A prisão foi realizada por policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis). Gabriele Barbosa de Lima Martins e o adolescente foram presos em uma casa. Além deles, os agentes também prenderam Matheus Mariano Gonçalves, conhecido como “Caveirinha”, quando ele passava informações para outros criminosos sobre a ação policial.

A mulher é apontada como transportadora de grandes cargas de drogas e o menor como gerente do tráfico nas comunidades do Centro da cidade, além do envolvimento em roubos a estabelecimentos comerciais, inclusive com explosões. O jovem também está envolvido no mesmo tipo de crime, na cidade de Carmo, na Região Serrana, onde havia um mandado de busca e apreensão contra ele. Gabriele é companheira da adolescente. O casal não resistiu à prisão.

Os agentes também prenderam Matheus Mariano Gonçalves, o Caveirinha, em flagrante, quando ele passava informações sobre os policiais através de um rádio-comunicador para outros traficantes. Caveirinha já tinha anotações por roubo, tráfico de drogas e associação para tráfico de drogas, além lesões corporais, descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio.Os presos foram levados para 166ª DP. Denúncias podem ser feitas, anonimamente, para a distrital por meio do WhatsApp (24) 99935-1747.