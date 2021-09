Na terça-feira, circulação do ramal Japeri e da extensão Paracambi foram suspensas - Foto: Cleber Mendes / Agência O Dia

Rio - Pelo quarto dia seguido, os trens do ramal de Japeri circulam com atraso na manhã desta quinta-feira (2) por conta de furtos de cabos, apesar de já estar em vigor a força-tarefa da Polícia Militar para combater esse tipo de crime. O intervalo está ampliado para 20 minutos no trecho entre Japeri e Nova Iguaçu, e em 10 minutos entre Nova Iguaçu e Central do Brasil.

Os trens operam com intervalos irregulares, segundo a Supervia, por conta da necessidade de aumentar a distância entre os trens, como medida de segurança. O controle das composições está sendo feito via rádio, e não de forma automática. Técnicos da concessionária tentam reparar o sistema. Os outros ramais apresentam intervalos normais.



Governo do Estado cria força-tarefa para conter furtos nos trens

Uma força-tarefa foi criada para conter os furtos de cabos e grampos do sistema ferroviário administrado pela SuperVia . A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Transporte (Setrans), na quarta-feira. Segundo o órgão, o grupo de combate aos crimes, que só nesta semana causaram atrasos e paralisações no serviço por três dias consecutivos, foi definido em reunião realizada, no dia anterior, entre membros da Setrans, da Casa Civil, da SuperVia e das polícias Civil e Militar. A ações começam com reforço de 200 PMs no patrulhamento das estações e regiões do entorno.

O ponto mais crítico, segundo a concessionária, é o ramal de Japeri. Já as estações onde os crimes mais acontecem são Japeri, Engenheiro Pedreira, Queimados e Comendador Soares, que ficam no ramal de Japeri, e Bangu, no ramal de Santa Cruz.