Ciclista foi atropelado na Rua Dias da Cruz, no MéierDIVULGAÇÃO

Publicado 02/09/2021 06:45 | Atualizado 02/09/2021 10:53

Rio - Um ciclista morreu atropelado no início da manhã desta quinta-feira (2), na Rua Dias da Cruz, uma das mais movimentadas do Méier, Zona Norte do Rio. A vítima, identificada como Carlos Eduardo Gomes Sampaio, de 17 anos, estava a caminho do trabalho.

Segundo testemunhas, o ciclista circulava pela Dias da Cruz no sentido Rua Hermengarda quando foi atingido por um ônibus na altura da Rua Pedro de Carvalho. Carlos Eduardo bateu com a cabeça no chão, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Colega de trabalho e amigo de infância de Carlos, Nathã da Silva, também de 17 anos, estranhou o atraso do rapaz. "A gente pega no serviço 5h30, geralmente ele sempre é o primeiro a chegar, quando eu cheguei estranhei ele não estar lá. Éramos amigos desde pequenos, ele vai deixar muita saudade".

Carlos era filho único e a mãe esteve no local do acidente, mas, muito emocionada, não conseguiu falar sobre a morte do filho.

MÉIER | acidente envolvendo carro e ciclista ocupa uma faixa da Rua Dias da Cruz, na altura da Rua Piranga, sentido Rua Hermegarda. Bombeiros e Polícia Militar no local. Trânsito lento em ambos os sentidos da via.#zonanorte pic.twitter.com/r0VsIR8YtU — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 2, 2021

Bombeiros foram ao local onde o ciclista foi atropelado, no Méier WHATSAPP O DIA