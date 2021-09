Drones monitoram malha ferroviária da Supervia - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 02/09/2021 08:05

Rio - Drones e helicópteros da Polícia Militar já começaram a reforçar o policiamento ao longo da malha ferroviária da Supervia. Na noite de quarta-feira, o governo do estado anunciou uma força-tarefa entre Supervia, Polícia Militar, prefeituras e Secretaria Estadual de Transportes para coibir os roubos de cabos que têm afetado diariamente a circulação dos trens.

PM aumenta contingente no policiamento

A Polícia Militar está com 200 agentes no patrulhamento dos trens. Viaturas foram colocadas ao lado das estações. De acordo com a Secretaria de Transportes, o reforço no patrulhamento vai contemplar ruas e locais próximos a recicladoras e ferros-velhos para combater a compra e venda de materiais furtados. O planejamento também prevê o uso de drones com equipamento infravermelho acoplado, para registrar imagens no período noturno, e a intensificação das investigações por parte da Polícia Civil, além de campanhas de conscientização e reuniões de alinhamento com as prefeituras da Baixada Fluminense, onde os registros de furtos ocorrem com maior frequência.