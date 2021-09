Victor de Castro Batista, conhecido como 'Bocão do Mandela', de 26 anos. - Divulgação

Publicado 02/09/2021 09:53 | Atualizado 02/09/2021 16:22

Rio - O traficante Victor de Castro Batista, conhecido como 'Bocão do Mandela', de 26 anos, foi preso nesta quarta-feira por policiais militares da UPP arara /Mandela, com informações do Disque Denúncia, na Avenida Dom Helder Câmara, em Manguinhos, Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, o foragido da Justiça tinha a função de 'vapor' da Favela do Mandela, em Bonsucesso, ou seja, a venda das drogas nas 'bocas' de fumo. Além disso, Victor também é acusado pela Justiça de praticar roubos na Zona Norte da cidade.

Ele esteve cautelarmente suspenso do regime que estava cumprindo, mas o livramento condicional foi vetado em julho deste ano pela VEP (Vara de Execuções Penais).

O acusado foi conduzindo à 21ªDP (Bonsucesso) para cumprimento do mandado, permanecendo preso por roubo. Posteriormente, ele foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento: WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099, (21) 2253 1177, 0300-253-1177, aplicativo "Disque Denúncia RJ", Facebook e Twitter.