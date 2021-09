Polícia Militar apreendeu fios de cobre em ferro-velho em Queimados - REPRODUÇÃO TWITTER

Polícia Militar apreendeu fios de cobre em ferro-velho em QueimadosREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 02/09/2021 13:29

Rio - Policiais militares do 24º BPM (Queimados) apreenderam 12kg de fios de cobre que estavam alocados em um ferro-velho em Queimados, na Baixada Fluminense. A ação é parte do primeiro dia de trabalhos da força-tarefa do governo do estado, que tenta coibir os seguidos roubos de cabo ao longo da linha férrea da Supervia. Somente esta semana, os trens registram atrasos e suspensões de ramais por quatro dias seguidos.

A apreensão, segundo a Polícia Militar, foi realizada a partir de um trabalho de inteligência da força-tarefa. No local, o quilo do cobre era vendido por R$ 37. Os responsáveis pelo galpão também compravam metal, alumínio e ferro, outros materiais visados pelos ladrões nos furtos. O ferro-velo tinha tampas de bueiro e até uma caixa de correio de metal.