Estações ficam lotadas após SuperVia suspender a circulação do ramal Japeri - Divulgação

Estações ficam lotadas após SuperVia suspender a circulação do ramal JaperiDivulgação

Publicado 01/09/2021 17:47 | Atualizado 01/09/2021 17:51

Rio - Após dias consecutivos de paralisação dos trens da Supervia, a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, em discussão única nesta quarta-feira (1), o projeto de lei que amplia as atribuições da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) na investigação sobre furtos de cabos de energia dos trens e metrôs do Rio. A proposta é dos deputados Carlos Minc (PSB) e Martha Rocha (PDT) e torna a especializada responsável pelos casos.Agora, a medida segue para o governador do Rio, Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar. O projeto inclui a investigação sobre furtos envolvendo esse tipo de equipamento de qualquer concessionária de serviço público. A norma deverá ser regulamentada pelo Executivo. De acordo com a proposta, também são atribuições da delegacia a investigação dos crimes de furto de energia, água e luz em geral, dos crimes relacionados a combustíveis, crimes de dano e de fraudes, que envolvam concessionárias de serviços públicos.Na justificativa da medida, os parlamentares afirmam que o objetivo é combater de forma especializada o furto desses materiais. Eles citam a SuperVia, que desde 2011 foi vítima em 1.503 ocorrências desta modalidade de crime. Nesta semana, o furto de cabos paralisou as linhas de trem e metrô, prejudicando os passageiros. Em 2021, foram suspensas 862 viagens de trem por conta do furto de cabos, conforme informou a concessionária.